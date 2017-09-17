Де ла Хойя: я тоже не понимаю счёта 118:110

Оскар де ла Хойя, промоутер мексиканского боксёра Сауля Альвареса, заявил, что также не понимает, как один из судей поединка между его клиентом и Геннадием Головкиным мог зафиксировать счёт 118:110 в пользу Канело.

«Это был классный вечер бокса и классный бой. Это напомнило мне мои поединки. Это то, что нравится фанатам. Сейчас многие говорят о том, что не понимают счёта 118:110, я тоже этого не понимаю. Но вообще-то, Аделаид Бёрд — компетентный судья, она судила множество титульных поединков. Как бы то ни было, я могу понять счёт 115:113 и 114:114. Лично я увидел победу Канело в семи раундах. Но суть в том, что у нас получился один из лучших боёв, которые мы видели в последние годы. Геннадий и Сауль — великолепные чемпионы», — заявил де ла Хойя на пресс-конференции после поединка.