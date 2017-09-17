Ковалёв подтвердил, что прекратил сотрудничество с тренером Джексоном

Российский боксёр Сергей Ковалёв подтвердил, что больше не будет тренироваться под руководством Джона Дэвида Джексона, сообщает Boxing Scene.



«За всё время, что я работал с Джексоном, он ничего мне не дал. За исключением отработки ударов. Я не чувствовал его поддержки в ринге, потому что всю подготовку выстраивал я сам. Я не хочу сказать про него ничего плохого, он хороший парень, но как тренер мне не подходит. Тренер должен помогать тебе в ринге между раундами, когда у тебя есть минута на отдых. Помочь тебе с тактикой. Куда и когда бить. Я знаю себя, потому что в боксе с 11 лет, но тренер должен объяснять, что делать. Эмоции у боксёра на ринге зашкаливают, и он не видит всё так же ясно, как это может тренер со стороны», — отметил Ковалёв.



Ранее появилась информация, что Ковалёв уже уволил известного американского тренера Джона Дэвида Джексона, отношения с которым разладились после двух поражений россиянина от Андре Уорда. Сам Джексон сообщил, что более не намерен работать с Ковалёвым, и нелестно отозвался о его отношении к тренировкам.