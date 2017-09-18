Санчес: думаю, Бёрд заполнила свою карточку ещё до того, как пришла на бой

Абель Санчес, тренер казахстанского боксёра Геннадия Головкина, прокомментировал решение одной из судей боя с мексиканцем Саулем Альваресом Аделаид Бёрд, которая, по его мнению, вынесла несправедливый вердикт, из-за которого бой завершился ничьей.



«Думаю, один из судей заполнил свою карточку ещё до того, как пришёл на бой. Видимо, в Лас-Вегасе их по-другому учат судить бои. Но если Альварес хочет реванша, мы его организуем и получим ещё один прекрасный поединок», — приводит слова Санчеса Review Journal.

