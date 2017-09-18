Хопкинс: в реванше Альваресу будет легче одолеть Головкина

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс считает, что Сауль Альварес сделал достаточно для победы в бою с чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадием Головкиным, встреча которых завершилась ничьей. По мнению американца, в реванше Альваресу будет легче победить казахстанского боксёра.



«Альварес очень хорошо справился в этом бою. И когда это (встреча Альвареса с Головкиным) произойдёт снова, то это будет намного проще для него. Но это уже другая история», — цитирует Хопкинса BoxingScene.