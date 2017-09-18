Альварес: не могу сказать, будет реванш с Головкиным в мае или сентябре

Мексиканский средневес Сауль Альварес заявил, что намерен провести матч-реванш с чемпионом мира WBA/WBC/IBF Геннадием Головкиным, но не уверен в сроках.

«Прямо сейчас я хочу отдохнуть. Мы сделаем всё, о чём просят фанаты. Вы знаете, что это в моём стиле. Но прямо сейчас кто сможет сказать, будет бой в мае или сентябре? Одно я знаю точно — это моя эра, эра Канело», — приводит слова Альвареса Boxing Scene.

16 сентября поединок Альвареса и Головкина завершился ничьей. При таком результате Головкин сохранил все свои титулы.