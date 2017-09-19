Второй бой Хэя с Беллью может пройти 17 декабря

В марте этого года почётный чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью дебютировал в супертяжёлом весе, нокаутировав соотечественника — Дэвида Хэя. С тех пор оба бойца в ринге не появлялись.

Теперь же велика вероятность, что их возвращение ознаменуется ещё одной очной дуэлью. Реванш между Тони Беллью и Дэвидом Хэем может состояться 17 декабря в Лондоне на O2Arena, сообщает BoxingScene.

Хэй в связи с этим оставил сообщение на своей странице в «Твиттере».

«Переговоры заняли месяц, и наконец команды согласовали все условия второго боя. Поставит ли Беллью подпись под контрактом?» — написал Хэй.

В свою очередь, промоутер Тони, Эдди Хирн, заявил, что, невзирая на отсутствие контракта, официально о бое может быть объявлено уже на следующей неделе.