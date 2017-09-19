Кудряшов: меня не интересуют отношения между Россией и США

23 сентября в Сан-Антонио пройдёт четвертьфинальный поединок Всемирной суперсерии бокса в первом тяжёлом весе между обладателем пояса WBC Silver Дмитрием Кудряшовым и чемпионом мира по версии WBA Regular Юниером Дортикосом.

Незадолго до боя россиянин пообщался с представителями американских СМИ, которых интересовал вопрос об отношениях России и США.

«В первую очередь я боксёр. Большую часть времени провожу в тренировках и в подготовке. Я никогда не слышал о каком-то напряжении между Россией и США. В России никто ничего не имеет против США. Никто не говорит о каких-то отношениях, это никого не заботит.

Это же мы можем наблюдать и в Лос-Анджелесе. Мы боксёры. Спортсмены, которые просто делают свою работу. Меня не интересуют отношения между Россией и США. Всё это исходит от телевидения, меня это не беспокоит", — приводит слова Кудряшова BoxingScene.