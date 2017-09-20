Арум: победа Головкина над Альваресом очевидна, куда смотрели судьи?

Американский промоутер Боб Арум считает, что победа чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина над Саулем Альваресом была очевидной, и недоумевает по поводу судейского решения, зафиксировавшего ничью.



«Головкин выиграл этот бой. Легко. У меня был счёт по раундам 8-4 в его пользу. Я не думал, что возникнут какие-то споры… И позвольте мне сказать: да, Аделаилда Бёрд очень плохо отсудила бой (118:110 в пользу Альвареса), но куда, чёрт возьми, смотрел Дон Трелла (выставил счёт 114-114) в седьмом раунде, когда Головкин избивал Альвареса, а он засчитал раунд Саулю?» — цитирует Арума BoxingScene.