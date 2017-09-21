Бой Мигель Васкес — Джош Тэйлор состоится 11 ноября в Эдинбурге

Cyclone Promotions подтвердила намерение провести бой между британским боксёром Джошем Тэйлором и Мигелем Васкесом. Поединок состоится 11 ноября в Эдинбурге, на арене Royal Highland Centre.



«Джош — отличный противник, но я здесь только для победы, и я отчаянно жажду этого триумфа в Шотландии», — приводит BoxingScene слова Васкеса.



«Для меня это шаг вперёд, и я с нетерпением жду этого боя. Приятно возвращаться домой», — сказал Тэйлор.



На счету 26-летнего шотландца 10 боёв в профессиональной карьере, в которых он не потерпел ни одного поражения, 9 раз выиграв нокаутом. Экс-чемпион мира по версии IBF Мигель Васкес провёл 44 боя, выиграв 39 из них (15 — нокаутом).