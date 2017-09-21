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Деревянченко: переговоров о бое с Головкиным пока не было

21 сентября 2017, четверг. 23:43 Бокс/ММА

Официальный претендент на титул IBF в среднем весе Сергей Деревянченко (11-0, 9 КО) заявил, что хотел бы получить возможность встретиться с обладателем этого пояса Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), однако признал, что пока никаких переговоров по этому вопросу не велось.

«Есть информация, что IBF обяжет Головкина провести защиту титула в декабре, и я положительно отношусь к этому. Для меня это шанс. Но моя сторона, мой менеджер ни о каких переговорах не сообщали. На данном этапе команда Головкина говорит о бое с Сондерсом или Котто. Если у них не получится договориться, то, может, наша встреча и состоится», — цитирует украинца Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz Сообщить об ошибке
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Геннадий Головкин
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