Хуан Мануэль Лопес: меня не беспокоят габариты соперника

30 сентября бывший чемпион мира Хуан Мануэль Лопес проведёт поединок с Джейсоном Велесом. В преддверии противостояния пуэрториканец поделился мыслями о нём, дав понять, что чувствует уверенность в собственных силах.

«У Велеса есть преимущество в габаритах, но это меня совсем не беспокоит. Учитывая мой план на бой, его рост даже сыграет мне на руку. Если всё пойдёт как нужно, то это не станет проблемой. Я боксировал с куда более грозными соперниками и не позволю ему использовать его ударную мощь. Думаю, что в седьмом или восьмом раунде я с ним покончу.

Что касается дальнейших планов, то после Велеса рассчитываю провести ещё один бой до конца года. Надеюсь, что травмы не помешают мне сделать это", — цитирует Лопеса Boxingtalk.