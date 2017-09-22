Лёффлер: в команде Мейвезера понимают, каков будет исход боя с Головкиным

Том Лёффлер, менеджер чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, затронул тему гипотетического противостояния своего клиента и бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера, дав понять, что по его мнению, явным фаворитом в этом бою станет казахстанец.

«У нас никогда не было серьёзных переговоров с Мейвезером. Но мы не можем обвинять в чём-то Флойда, потому что он никогда не боксировал в среднем весе. Если бы это была его категория, то это был бы другой разговор.

Он говорит, что бой с Геннадием прошёл бы для него легко, так как тот не обладает какими-то сверхнавыками, но в реальности все понимают исход этого поединка", — цитирует Лёффлера Sky Sports.