Линарес справился с Кэмпбеллом, сохранив чемпионский титул

В ночь с 23 на 24 сентября в Инглвуде (Калифорния, США) состоялся вечер бокса, в главном поединке которого встретились чемпион мира по версии WBA Super в лёгком весе Хорхе Линарес и официальный претендент на титул Люк Кэмпбелл.

Бой прошёл в яркой борьбе. Уже во втором раунде Линарес отправил оппонента в нокдаун точным ударом справа. Впрочем, Кэмпбелл сумел восстановиться, навязав сопернику конкурентный поединок. По итогам двенадцати раундов победа раздельным решением судей была присуждена чемпиону.

115:113 в пользу Кэмпбелла, и 114:113, 115:112 в пользу Линареса.