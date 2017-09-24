Гассиев: Дортикос изучил неудачный для Кудряшова бой с Дуродолой

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе и участник Всемирной боксёрской суперсерии Мурат Гассиев прокомментировал четвертьфинальный поединок турнира между Дмитрием Кудряшовым и Юниером Дортикосом, в котором россиянин уступил нокаутом во втором раунде.

«Я, конечно же, смотрел бой Димы Кудряшова и Дортикоса. Что могу сказать? Дортикос сделал домашнее задание лучше. Мне кажется, что он изучил неудачный для Кудряшова бой с Дуродолой и повторил его тактику с навалом и большим количеством ударов. А Диме надо было больше тренировать уход от многоударных комбинаций и не принимать всё на себя.

Мне показалось, что тяжёлый удар Дима принял за несколько эпизодов до финала боя, именно тогда, когда Дортикос пошел вперёд с большим количеством ударов. Надеюсь, что с Димой всё в порядке, и он себя ещё покажет. Это бокс и это тяжёлый вес, поэтому ничего страшного не случилось. Надо вставать и двигаться дальше», — написал Гассиев на своей странице в «Инстаграме».