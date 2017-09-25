Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Российские боксёры победили в общекомандном зачёте ЧМ среди юниоров

25 сентября 2017, понедельник. 23:54 Бокс/ММА

Российские боксёры заняли первое место в общекомандном зачёте на чемпионате мира среди юниоров, завоевав семь золотых и две бронзовые медали. Победы на первенстве в Болгарии одержали Мухаммед Вахаев (в категории до 48 кг), Борис Карибян (до 52 кг), Всеволод Шумков (до 54 кг), Усман Магамадов (до 57 кг), Илья Богатырёв (до 70 кг), Михаил Захарьев (до 80 кг) и Алексей Дронов (свыше 80 кг).

Бронзу в копилку россиян принесли Николай Мединский (до 46 кг) и Сино Собиров (до 60 кг). На втором месте первенство в общекомандном зачёте завершили хозяева соревнований, сборная Болгарии, с двумя золотыми, шестью серебряными и двумя бронзовыми медалями. Третье место досталось Украине, на их счету два золота и четыре бронзы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Бокс/ММА
26 сентября 2017, вторник
00:08 Швейцарский федеральный суд оставил Ву Чинг Куо на посту президента АИБА
25 сентября 2017, понедельник
23:54 Российские боксёры победили в общекомандном зачёте ЧМ среди юниоров
23:29 Бриггс: в бою Бриггс — Фьюри психиатры будут нужнее судей
22:42 Промоутер Брайанта Дженнингса заинтересован в бое с Паркером
22:30 Второй бой Хэя с Беллью должен состояться 10 декабря
21:01 Тайсон: я фанат Головкина
19:46 Мейвезер: Макгрегор мог получить серьёзную травму головного мозга
18:39 Промоутер Джейкобса хотел бы его реванша с Головкиным
17:36 Джонс-младший: Уорд был великим боксёром
16:40 Джейкобс: я вижу, что могу нокаутировать Альвареса
15:00 Лара: на мой взгляд, Головкин выиграл бой с Альваресом
14:02 Янне Элонен-Кулмала сразится с Баиром Штепиным на турнире M-1 Challenge 84
13:17 Тренер Паркера: стиль Джошуа хорошо подойдёт нам
12:01 Дмитрий Бивол сразится за вакантный титул WBA с Трентом Броадхерстом
11:26 Линарес: ничья была лучшим решением в бою Головкин — Альварес
10:55 Промоутер Головкина: Мейвезер знал, что с ним сделал бы Геннадий
10:05 Паркер может провести следующую защиту титула WBO в Японии в бою с Фудзимото
09:56 Тренер Ригондо: бой с Гильермо покажет истинную ценность Ломаченко
01:48 Паркер: я смогу выявить слабые места Джошуа
24 сентября 2017, воскресенье
23:39 29 сентября в Москве состоится турнир Fight Nights Global 74
23:08 Бодибилдер скончался после боя с видеоблогером по правилам муай-тай
22:05 Рябинский: злые люди у нас, не прощают ошибок и поражений никому
21:02 Карл Фрэмптон подписал контракт с Фрэнком Уорреном
17:46 Джейкобс подписал контракт с HBO и Matchroom
16:27 Команды Альвареса и Головкина начали переговоры о втором бое
15:40 Гассиев: Дортикос изучил неудачный для Кудряшова бой с Дуродолой
14:38 Кудряшов вернётся на ринг не раньше весны 2018 года
14:16 Линарес: следующий бой хочу провести с Гарсией
13:51 В полуфинале суперсерии Дортикос хочет встретиться с Гассиевым
12:39 Кудряшов: у меня нет оправданий
12:20 Кэмпбелл: думал, что победил Линареса
11:53 Команда Х. Фьюри намерена оспорить результат боя с Паркером
11:27 Паркер: мои удары были тяжелее, чем у Фьюри
10:56 Джейкобс проведёт поединок с Ариасом
10:37 Баду Джек отказался от титула WBA, промоутерские торги с Биволом отменены
10:11 Линарес справился с Кэмпбеллом, сохранив чемпионский титул
09:37 Bellator 183: Фрейре победил Хендерсона, Дэйли нокаутировал Ларкина
09:26 Рябинский: у Кудряшова были шансы в бою с Дортикосом
09:17 Дортикос: думал, бой продлится немного дольше
08:27 Кудряшов: я уже падал и поднимался, спасибо всем за поддержку
06:29 Дмитрий Кудряшов проиграл нокаутом Юниеру Дортикосу в 1/4 WBSS
01:49 Паркер победил Фьюри и защитил титул чемпиона мира по версии WBO
00:21 Доскальчук завоевал титул чемпиона M-1 Сhallenge в наилегчайшем весе
23 сентября 2017, суббота
23:58 Паркер: Великобритания – главная сцена для тяжеловесов, и я хочу стать её частью
22:42 Уайлдер: я хороший боец. Что касается MMA, то я бы победил Леснара
Все новости RSS
Партнерский контент