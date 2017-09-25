Российские боксёры победили в общекомандном зачёте ЧМ среди юниоров

Российские боксёры заняли первое место в общекомандном зачёте на чемпионате мира среди юниоров, завоевав семь золотых и две бронзовые медали. Победы на первенстве в Болгарии одержали Мухаммед Вахаев (в категории до 48 кг), Борис Карибян (до 52 кг), Всеволод Шумков (до 54 кг), Усман Магамадов (до 57 кг), Илья Богатырёв (до 70 кг), Михаил Захарьев (до 80 кг) и Алексей Дронов (свыше 80 кг).



Бронзу в копилку россиян принесли Николай Мединский (до 46 кг) и Сино Собиров (до 60 кг). На втором месте первенство в общекомандном зачёте завершили хозяева соревнований, сборная Болгарии, с двумя золотыми, шестью серебряными и двумя бронзовыми медалями. Третье место досталось Украине, на их счету два золота и четыре бронзы.