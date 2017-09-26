Швейцарский федеральный суд оставил Ву Чинг Куо на посту президента АИБА

Швейцарский федеральный суд отклонил требования временного комитета (IMC) Международной ассоциации любительского бокса (АИБА) об отставке президента организации Ву Чинг Куо, подтвердив законность его позиций, сообщает официальный сайт АИБА.



Напомним, в июле стало известно о конфликте в АИБА. В ходе проходившего с 24 по 25 июля в Москве заседания исполкома АИБА 13 членов исполнительного комитета выразили вотум недоверия президенту федерации Ву Чинг Куо, предложив ему покинуть пост по собственному желанию. Однако тот отказался покидать свой пост.