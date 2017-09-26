Представителей USADA задержали в Таиланде после забора допинг-пробы Жустино

Полиция Таиланда задержала представителей Антидопингового агентства США (USADA) после того, как они взяли допинг-пробу у чемпионки UFC в полулёгком весе Кристин Жустино, сообщает Bloody Elbow.

Спортсменка проходит в Таиланде тренировочные сборы, во время которых проживает в гостинице. В 6 часов утра в её номер явились представители USADA, запросившие у бразильянки забор допинг-пробы. Последняя выполнила все просьбы офицеров агентства.

Тем не менее, как выяснилось позже, у них не было разрешения на работу в Таиланде и отсутствовала рабочая виза. Таким образом, они нарушили закон. Кроме того, представители антидопингового агентства усложнили и без того непростую ситуацию, когда предложили полицейским решить вопрос при помощи финансов. Позже конфликт был улажен и работники USADA были отпущены. Сама Жустино узнала о фактически незаконном заборе допинг-пробы лишь по приезде полиции.