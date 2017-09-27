Команда Фьюри требует реванша с Паркером или боя с Брауном

Питер Фьюри, отец и тренер Хьюи Фьюри, прокомментировал поражение сына в титульном бою с Джозефом Паркером, который состоялся в ночь с 23 на 24 сентября в Манчестере. Также Фьюри-старший поделился дальнейшими планами подопечного.

«Я думал, что Хьюи выиграл и сделал это достаточно комфортно. Мы подали апелляцию и попробуем получить реванш. Это просто смешно. Хьюи был слишком умён для Паркера. Посмотрим, получится ли реванш, мы с радостью примем такую возможность.

Если же нет, то я слышал, что Лукас Браун говорил, что может нокаутировать и Фьюри и Паркера в один вечер, именно потому бой с ним может быть следующим для Хьюи, вероятно, мы выступим в апреле. Надеюсь, Браун согласится на встречу, мы предложим ему хорошие деньги", — цитирует Питера Фьюри BoxingScene.