Бетербиев: с нетерпением жду возможности наконец стать чемпионом

Российский боксёр Артур Бетербиев прокомментировал получение возможности сразиться за вакантный титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии IBF с Энрико Кёллингом. Встреча этих боксёров запланирована на 11 ноября во Фресно (штат Калифорния, США).



Титул IBF стал вакантным после того, как Андре Уорд объявил о завершении боксёрской карьеры.



«Я действительно счастлив, это очень волнующе. Я с нетерпением жду возможности завоевать наконец титул чемпиона мира. И я чувствую, как эта возможность приближается», — цитирует Бетербиева TVA Sports.