Монсон снялся в музыкальном клипе

Боец смешанных единоборств 46-летний Джефф Монсон снялся в клипе музыкальной группы The Allen Dulles Band «Build A Wall».



«До знакомства Джефф производил на меня впечатление безжалостной машины для убийства. На деле же он оказался добродушным парнем и любителем старого, доброго рок-н-ролла. В итоге у нас довольно быстро родилась идея записать совместный трек. Джефф — спортсмен, петь не умеет, однако, несмотря на это, кое-что всё-таки получилось», — рассказал лидер The Allen Dulles Band Родион Юданов.