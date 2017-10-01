Бриедис победил Переса и вышел в полуфинал Всемирной боксёрской суперсерии

В Риге завершился четвертьфинальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии, в котором встретились чемпион мира по боксу в весе до 90,7 кг по версии WBC Майрис Бриедис и кубинец Майк Перес. Победу в этом бою единогласным решением судей одержал представитель Латвии, результат — 116:110, 115:111, 114:112.



После одного из ударов головами в третьем раунде у Бриедиса открылось рассечение брови, за это у Переса судья снял один балл.



Таким образом, боксёр из Латвии вышел в полуфинал Всемирной боксёрской суперсерии, где его противником станет украинский спортсмен Александр Усик. Предположительно, этот бой состоится в начале 2018 года.