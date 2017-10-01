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Беллью: я был близок к бою с Уордом, но он требовал слишком многого

1 октября 2017, воскресенье. 20:44 Бокс/ММА

Почётный чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью рассказал, что он был близок к тому, чтобы сойтись на ринге с Андре Уордом, но его потенциальный противник выдвинул слишком большие требования.

«Мы были близки к бою с Уордом, но в итоге не сложились цифры. Он потребовал слишком многого. Я уважаю Андре Уорда, он феноменальный боец, который долгое время был обладателем титулов. Он был одним из лучших в pound-for-pound, так что вариант боя с ним был не лучшим. В конце концов в итоге я буду делать то, что считает правильным мой промоутер, что считает правильным моя команда — я буду драться с Хэем», — цитирует Беллью BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Андре Уорд Дэвид Хэй
Новости. Бокс/ММА
1 октября 2017, воскресенье
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