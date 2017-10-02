Беллью считает, что побил бы Джозефа Паркера

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью считает, что справился бы с чемпионом мира WBO в супертяжёлом весе Джозефом Паркером, доведись им встретиться на ринге.



«Если бы была моя воля, я бы подписал контракт с Джозефом Паркером. Я могу побить Пакера в своём сне.



Я думаю, что он сильный парень, на его стороне молодость и выносливость. Но на этом его преимущества заканчиваются. Мои боксёрские навыки лучше его навыков, и я быстрее его. Я думаю, что он мощней и, очевидно, тяжелее. Но я не собираюсь суетиться из-за Паркера, я не считаю его лучшим или одним из лучших тяжеловесов в мире. Я один из них, и при этом я даже не настоящий супертяж, я лишь располневший «круизёр», — цитирует Беллью BoxingScene.