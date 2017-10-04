Ли: Макгрегор получил взбучку от 40-летнего Мейвезера

Боец UFC Кевин Ли рассказал о своём отношении к предстоящему бою за титул временного чемпиона в лёгком весе с Кевином Фергюсоном, попутно отметив, что не считает Конора Макгрегора настоящим чемпионом.

«Я воспринимаю бой с Фергюсоном как поединок за титул полноценного чемпиона. Как по мне, Конор должен доказать, что готов драться. Насколько мне известно, этот парень проиграл три последних боя, я не считаю, что он выиграл у Нейта Диаса в матче-реванше.



И Конор маленький, он дрался в 145 фунтах. Он проиграл 40-летнему боксёру. Мейвезер избивал его в клинчах и превзошёл его в бою… После всего этого я, быть может, дам ему шанс сразиться за титул. Я не знаю. Посмотрим, как он отреагирует. Быть может, ему нужно вновь сразиться с Диасом, чтобы доказать, что он может победить топ-бойца», — цитирует Ли MMA Junkie.



Бой Ли — Фергюсон состоится 7 октября на турнире UFC 216.