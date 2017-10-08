Борг: в бою с Джонсоном мне казалось, что я дрался с будущей версией себя

Американский боец UFC Рэй Борг после поражения от Деметриуса Джонсона в титульном поединке в рамках турнира UFC 216 поделился ощущениями от этого боя.



«У меня было ощущение, что я сражался с будущей версией самого себя. Я всегда впереди других бойцов на пару шагов. По ходу боя мне пришлось отойти от своего плана на поединок, так что я определённо не был фаворитом этого противостояния. После боя мой приятель сказал мне, что я не выгляжу расстроенным, а значит не так и хотел победить Джонсона. Но я хотел. Просто сегодня была не моя ночь. Единственное, что я могу сказать: мне сейчас всего 24 года», — цитирует Борга MMAJunkie.