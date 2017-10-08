Уайлдер: Джошуа неизвестен в США

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весеДеонтей Уайлдер отметил, что чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа не обладает популярностью в США.



«Чтобы добиться признания на международном уровне, нужно сделать себе имя в Америке. Джошуа не настолько известен здесь, как он думает. Великобритания? Она размером с Техас. Один штат в моей стране, где люди даже не знают о Джошуа. Если Джошуа хочет добиться признания на международном уровне, ему нужно биться со мной в США. Но, если честно, мне без разницы, где пройдёт бой», — цитирует Уайлдера Sky Sports.