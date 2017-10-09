Сен-Пьер: бой с Макгрегором возможен

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Жорж Сен-Пьер рассказал о перспективах боя с Конором Макгрегором. Напомним, что Сен-Пьер вернётся в UFC 4 ноября 2017 года в титульном бою с Майклом Биспингом.



«У меня никогда не было никаких планов в отношении боя с Конором Макгрегором, мы выступаем в разных весовых категориях. Всё возможно, посмотрим. Все нацелены на поединок с Конором, потому что это большие деньги. Но я не из тех парней, что бросают вызов тем, кто выступает в более лёгких весовых категориях. Конор — удивительный боец, для меня встретиться с ним было бы большой честью. Если болельщики хотят это увидеть, он хочет этого — то всё возможно», — цитирует Сен-Пьера ESPN.