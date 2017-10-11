У Эмеева сменился соперник на турнире UFC в Гданьске

У Рамазана Эмеева сменился соперник на шоу UFC 21 октября, которое пройдёт в Гданьске. Вместо Тревора Смита соперником Эмеева станет Сэм Алви. Для экс-чемпиона M-1 Challenge Эмеева этот боя станет дебютным в UFC. Стоит отметить, что российский боец не проигрывал боёв с 2014 года, когда Рамазан уступил Вячеславу Василевскому в титульном бою.



Алви же не проигрывал уже в пяти поединках подряд. Последний бой он проводил против Рашада Эванса на UFC Fight Night 114 в МЕхико, где одержал победу раздельным решением судей.