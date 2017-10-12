Джонсон: не вижу причин покидать наилегчайший дивизион UFC

Чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Деметриус Джонсон подчеркнул, что не хочет покидать наилегчайшую весовую категорию. Боец добавил, что хочет установить максимально возможный рекорд по количеству успешных защит титула.



«Остаюсь в весе 125 фунтов. Сгонка на UFC 216 была самой лёгкой. Утром в понедельник мой вес составлял 138 фунтов, но это уже после тарелки каши и кружки шоколада. Я не вижу причин покидать дивизион. Почему бы не добиться показателя в 15 успешных защит подряд? Нужно установить рекордную планку максимально высоко», — цитирует Джонсона ММА Fighting.