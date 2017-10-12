Эспиноза: поединок Мейвезера и Макгрегора популяризовал бокс среди подростков

Исполнительный вице-президент телеканала Showtime Sports Стивен Эспиноза считает, что поединок Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора способствовал популяризации бокса среди молодёжи. По словам Эспинозы, у Конора много поклонников среди подростков, и сейчас все они говорят о боксе.



«Поединок Мейвезера и Макгрегора привлёк новых поклонников бокса. У Конора огромная поддержка у молодёжи, так что это сыграло свою роль. Целый легион подростков, следящих за карьерой Конора, сейчас говорит о боксе. Это очень позитивный момент», — цитирует Эспинозу BoxingScene.