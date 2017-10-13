Шлеменко прошёл уже два допинг-теста перед боем с Мусаси

Известный российский боец ММА, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал, что уже прошёл два допинг-теста перед боем с Гегардом Мусаси. В конце сентября Мусаси потребовал провести допинг-контроль россиянина, сославшись на то, что раньше он уже обвинялся в употреблении запрещённых препаратов.



«Второй тест я уже прошёл. Думаю, меня ждёт ещё и третий. Для меня это не проблема. Самое интересное — один ли я прохожу эти тесты? Мусаси проверяют на допинг», — цитирует Шлеменко «Советский спорт».



Поединок между Шлеменко и Мусаси состоится 20 октября в рамках турнира Bellator 185.