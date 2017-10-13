Бой Минаков — Харитонов состоится в мае 2018 года в Сургуте

Бой между известными российскими бойцами ММА Виталием Минаковым и Сергеем Харитоновым состоится в мае 2018 года в Сургуте в рамках турнира Fight Nights Global, сообщил президент организации Камил Гаджиев в интервью «Советскому спорту».



Бывший чемпион Bellator Минаков за свою карьеру провёл 20 поединков, в которых одержал все победы.



Харитонов, выступающий в организациях М-1 и Bellator, одержал 26 побед в 32 поединках. В своём последнем бою он победил болевым приёмом бразильца Джеронимо дос Сантоса.