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Бой Минаков — Харитонов состоится в мае 2018 года в Сургуте

13 октября 2017, пятница. 21:03 Бокс/ММА

Бой между известными российскими бойцами ММА Виталием Минаковым и Сергеем Харитоновым состоится в мае 2018 года в Сургуте в рамках турнира Fight Nights Global, сообщил президент организации Камил Гаджиев в интервью «Советскому спорту».

Бывший чемпион Bellator Минаков за свою карьеру провёл 20 поединков, в которых одержал все победы.

Харитонов, выступающий в организациях М-1 и Bellator, одержал 26 побед в 32 поединках. В своём последнем бою он победил болевым приёмом бразильца Джеронимо дос Сантоса.

Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Виталий Минаков Сергей Харитонов
Новости. Бокс/ММА
13 октября 2017, пятница
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