Густафссон: Кормье знает, что я жду своего реванша

Боец смешанных единоборств, полутяжеловес Александр Густафссон подчеркнул, что он ждёт реванша с Даниэлем Кормье. По его словам, он готов дождаться итогов боя Кормье и Волкана Оздемира, а после выйти на ринг с победителем.



«Кормье знает, я здесь и я жду своего реванша. Я не спешу. В моей карьере были и более длинные перерывы между боями. Всё хорошо. Я хочу выиграть пояс. Нужно подождать подтверждения боя Кормье и Волкана Оздемира. Тогда я и встречусь с победителем, и я уверен, что это будет Кормье», — цитирует Густафссона MMAJunkie.