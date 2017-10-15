Джошуа: когда Кличко отправил меня в нокдаун, я понял, что он очень силён

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа вновь вспомнил о своём поединке с Владимиром Кличко, в котором после тяжёлого нокдауна сумел подняться и нокаутировать украинца.

«Когда я упал, я понял, что это может быть конец. Я знал, что могу остаться на ринге и принять поражения. Я думал о том, что Кличко очень силён, возможно, так силён, что сможет победить. Но мои инстинкты заставили меня подняться, и я дал себе установку пройти этот раунд.

Затем, в девятом раунде я сказал ему, что если он не нокаутирует меня, то это сделаю я. Когда прозвучал гонг, я посмотрел на него и понял, что вернулся в этот бой. Я понял, что могу выиграть и, возможно, нокаутировать его. Когда я поймал его апперкотом, я видел в его глазах, что потряс его, но не мог поверить, что он встаёт. Всё-таки я понимал, что он в моих руках. Я стал бросать удары до тех пор, пока рефери не остановил бой. Потом я сразу улыбнулся ему, я хотел, чтобы Владимир видел, что между нами существует уважение", — приводит слова Джошуа GQ.