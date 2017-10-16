Лара: хочу объединить пояса и доказать, что я лучший в 154 фунтах

Чемпион мира в первом среднем весе по версиям WBA и IBO Эрисланди Лара нацелился на поединки за объединение титулов.



14 октября в Нью-Йорке Лара успешно защитил свои пояса в бою с Террелом Гоше, которого победил по очкам.



«Я хочу объединить пояса. Ради этого я здесь. Надеюсь, один из этих молодых чемпионов сразится со мной. И я покажу всем, что являюсь лучшим в категории 154 фунта.



Я не выбираю себе бои, но собираюсь «вычистить» дивизион «154 фунта». Сейчас много молодых бойцов, но я хочу показать, что являюсь лучшим», — цитирует Лару BoxingScene.