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Ригондо показал, как набирает вес к бою с Ломаченко

16 октября 2017, понедельник. 17:10 Бокс/ММА

Кубинский боксёр Гильермо Ригондо показал, как он набирает вес к предстоящему бою с чемпионом мира в первом лёгком весе по версии WBO Василием Ломаченко, бой с которым запланирован на 9 декабря в США. Ради поединка с украинцем ему нужно подняться на две весовые категории вверх.

В своём «твиттере» Ригондо опубликовал фото, на котором сидит за столом перед большой порцией десерта.

«Я переживаю такое тяжёлое время с этим набором веса. 9 декабря я выплесну весь свой гнев на Василия Ломаченко», — подписал фото Ригондо, сопроводив его улыбающимся смайлом.

Фото доступно в официальном «твиттере» Ригондо.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Василий Ломаченко Фото
Новости. Бокс/ММА
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