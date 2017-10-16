Ригондо показал, как набирает вес к бою с Ломаченко

Кубинский боксёр Гильермо Ригондо показал, как он набирает вес к предстоящему бою с чемпионом мира в первом лёгком весе по версии WBO Василием Ломаченко, бой с которым запланирован на 9 декабря в США. Ради поединка с украинцем ему нужно подняться на две весовые категории вверх.



В своём «твиттере» Ригондо опубликовал фото, на котором сидит за столом перед большой порцией десерта.



«Я переживаю такое тяжёлое время с этим набором веса. 9 декабря я выплесну весь свой гнев на Василия Ломаченко», — подписал фото Ригондо, сопроводив его улыбающимся смайлом.

Фото доступно в официальном «твиттере» Ригондо.