Рябинский: стоит ли организовывать поединок Лебедев – Мальдонадо?

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский подчеркнул, что не уверен, стоит ли организовывать бой между чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) в первом тяжёлом весе Денисом Лебедевым и бойцом смешанного стиля Фабио Мальдонадо.



«Лебедев — Мальдонадо. Я очень не любитель таких вот боев представителей бокса и ММА. Но очень много обращений сейчас с просьбой организовать этот бой. Последнее время все только об этом и говорят. Не знаю, стоит ли это делать. Ваше мнение?» — написал Рябинский в своём аккаунте в «Инстаграме».