Пулев может отказаться от боя с Джошуа

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев может отказаться от боя с Энтони Джошуа, сообщает Mirror. Пулев получил травму на тренировке — у болгарина диагностировали разрыв грудной мышцы. Из-за этого Пулев планирует отказаться от поединка с Джошуа. У Пулева есть шанс успеть восстановиться до поединка, но ему придётся пропустить часть тренировок.



Поединок Пулева и Джошуа намечен на 4 ноября в Кардиффе. На счету Джошуа в профессиональном боксе 19 боёв, в которых он ни разу не проиграл, одержав все победы нокаутом. Пулев провёл 26 поединков, один из них проиграв.