Нурмагомедов надеется провести бой с Фергюсоном 30 декабря

Российский боец по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов подчеркнул, что хотел бы провести бой с Тони Фергюсоном 30 декабря на турнире UFC 219.



«До UFC 219 остаётся ещё почти 12 недель, и сейчас начинается очень интересная пора в моей жизни. Надеюсь, UFC предоставит мне чемпионский бой. Я хочу всё вернуть в конце года. Внимание, пояса — хочу всё это обратно. Хочу, чтобы всё вернулось в прежнее русло к концу этого года, и посмотрим, что случится. Но, во-первых, UFC должен организовать бой Макгрегора с Диазом, а затем — мой с Тони Фергюсоном.



Я считаю, что Фергюсон — настоящий чемпион. Не думаю, что Нурмагомедов — Фергюсон — это бой за временный пояс. Официально — да. Но люди хотят увидеть наш бой. Думаю, это гораздо более статусный бой. Если я побью Фергюсона и отберу временный чемпионский пояс, официальным чемпионом будет Конор, но это не чемпион в глазах публики.



Мне кажется, я должен биться с Тони. Всем моим болельщикам, абсолютно всем хочется увидеть этот бой. Для меня деньги не стоят на первом месте. Это то, чего хотят мой отец, моя команда, мои друзья. Для меня это более важно», — приводит слова Нурмагомедова MMA Fighting.