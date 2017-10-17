Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Нурмагомедов надеется провести бой с Фергюсоном 30 декабря

17 октября 2017, вторник. 01:22 Бокс/ММА

Российский боец по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов подчеркнул, что хотел бы провести бой с Тони Фергюсоном 30 декабря на турнире UFC 219.

«До UFC 219 остаётся ещё почти 12 недель, и сейчас начинается очень интересная пора в моей жизни. Надеюсь, UFC предоставит мне чемпионский бой. Я хочу всё вернуть в конце года. Внимание, пояса — хочу всё это обратно. Хочу, чтобы всё вернулось в прежнее русло к концу этого года, и посмотрим, что случится. Но, во-первых, UFC должен организовать бой Макгрегора с Диазом, а затем — мой с Тони Фергюсоном.

Я считаю, что Фергюсон — настоящий чемпион. Не думаю, что Нурмагомедов — Фергюсон — это бой за временный пояс. Официально — да. Но люди хотят увидеть наш бой. Думаю, это гораздо более статусный бой. Если я побью Фергюсона и отберу временный чемпионский пояс, официальным чемпионом будет Конор, но это не чемпион в глазах публики.

Мне кажется, я должен биться с Тони. Всем моим болельщикам, абсолютно всем хочется увидеть этот бой. Для меня деньги не стоят на первом месте. Это то, чего хотят мой отец, моя команда, мои друзья. Для меня это более важно», — приводит слова Нурмагомедова MMA Fighting.

Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
Теги
Конор Макгрегор Тони Фергюсон Хабиб Нурмагомедов
Новости. Бокс/ММА
17 октября 2017, вторник
01:22 Нурмагомедов надеется провести бой с Фергюсоном 30 декабря
01:11 Пулев отказался от боя с Джошуа, вместо него на ринг выйдет Такам
00:52 Харитонов ушёл бы в UFC, если бы ему предложили более привлекательные условия
00:34 Харитонов: Александр Емельяненко опасен для общества и никогда не изменится
00:03 Грабовски уволен из UFC
16 октября 2017, понедельник
22:35 Тактаров: у меня нет конфликта с Емельяненко
22:18 Пулев может отказаться от боя с Джошуа
21:07 Рябинский: стоит ли организовывать поединок Лебедев – Мальдонадо?
19:53 Девушка поцеловала соперницу во время дуэли взглядов
18:36 Влодарчик: вряд ли бой с Гассиевым для меня самый важный в карьере
18:04 Кесслер не вернётся на ринг в ноябре
17:10 Ригондо показал, как набирает вес к бою с Ломаченко
15:49 Егоров: фаворитом в турнире полутяжей WBSS считаю Усика
15:09 Спенс: Питерсон — хитрый ветеран, бой с ним добавит опыта
13:32 Менеджер Лемье: переговоры о бое с Сондерсом продвигаются хорошо
13:11 Вайнштейн: бой Гассиева с Влодарчиком будет напряжённым
12:26 Грувс: Юбенк недостаточно хорош, чтобы победить меня
11:57 Малиньяджи: мы контактировали с Уайтом по поводу организации боя с Макгрегором
10:59 Лара: хочу объединить пояса и доказать, что я лучший в 154 фунтах
09:56 На этой неделе WBO решит, будет ли бой Ковалёв — Шабранский титульным
09:35 Стал известен следующий соперник Градовича
00:38 Эдгар: экстремальная сгонка веса может привести к фатальным результатам
15 октября 2017, воскресенье
23:03 Харитонов готов провести реванш с Емельяненко, но за большие деньги
21:39 Гарсия: Ригондо может победить Ломанченко
20:07 Гарбрандт: хочу стереть улыбку с лица Диллашоу 4 ноября
18:17 Хёрд: я готов к объединительному бою
17:12 Стиверн и Уайлдер пока не достигли договорённости о проведении титульного боя
16:40 Джошуа: когда Кличко отправил меня в нокдаун, я понял, что он очень силён
15:38 Хорн и Коркоран встретятся 13 декабря в Брисбене
14:16 Тренер сборной России по ММА: на ЧМ российские бойцы показали мастерство
13:44 Диллиан Уайт проведёт бой с Хелениусом
12:54 Любин: знаю, что я один из лучших
12:27 Турман намерен вернуться в феврале и не планирует бой с Портером или Спенсом
11:41 Джонсон победил Пьянету в бою двух экс-претендентов на титул
11:32 Джермелл Чарло: хочу объединить титулы
10:16 Грувз: Юбэнк недостаточно большой для меня
09:44 Марес победил Гутьерреса, Санта Крус нокаутировал Авалоса
09:36 Чарло нокаутировал Любина, Лара победил Гоше
01:03 Джордж Грувс нокаутировал Джейми Кокса и вышел в полуфинал турнира WBSS
14 октября 2017, суббота
23:35 Рико Верховен нокаутировал Антониу Силву на турнире Glory 46
20:59 Алекс Леапаи победил в первом бою после возвращения на ринг
19:29 Мусаси: после перехода из UFC в Bellator жить стало легче
17:51 M-1 Global представила проморолик к M-1 Challenge 85
16:56 Тренер Хорна: планируем после Коркорана бой с Пакьяо или Кроуфордом
16:32 Гонсалес: если Яфай предоставит мне возможность боя, то я ей воспользуюсь
Все новости RSS
Партнерский контент