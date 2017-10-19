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Гассиев: не хочу думать о потенциальном поединке с Дортикосом

19 октября 2017, четверг. 22:21 Бокс/ММА

В ночь с 21 на 22 октября в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоится четвертьфинальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии в первом тяжёлом весе между чемпионом мира по версии IBF Муратом Гассиевым и Кшиштофом Влодарчиком.

Сегодня, 19 октября, состоялась финальная пресс-конференция посвящённая противостоянию, в ходе которой россиянин поделился ожиданиями от предстоящего боя.

«Я взглянул в глаза Влодарчика и увидел, что он настроен очень серьёзно. Он готов к большому бою, и я уверен, что в субботу получится отличная встреча. Я не хочу думать о потенциальном поединке с Дортикосом. Он может быть великолепным, но я полностью сосредоточен на Влодарчике», — приводит слова Гассиева Fightnews.

Источник: Fightnews Сообщить об ошибке
Теги
Кшиштоф Влодарчик Мурат Гассиев
Новости. Бокс/ММА
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