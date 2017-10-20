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Шлеменко и Мусаси показали почти равный вес

20 октября 2017, пятница. 00:36 Бокс/ММА

В ночь с 20 на 21 октября в Аннаксвиле (штат Коннектикут, США), на арене Mohegan Sun Arena состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 185. Главным его событием станет поединок между экс-бойцом UFC Гегардом Мусаси и бывшим чемпионом Bellator Александром Шлеменко.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её результатам Шлеменко оказался немного тяжелее оппонента. Весы под россиянином показали 84,368 кг. Чуть меньше оказался вес Мусаси — 84,254 кг.

Bellator 185. Взвешивание

Основной кард:

Гегард Мусаси (185,75 фунтов) — Александр Шлеменко (186 фунтов)
Зак Бучия (170,25) — Нейман Грасие (170,5)
Хизер Харди (126) — Кристина Уильямс (126)
Райан Куинн (155,5) — Маркус Сурин (155)
Лиза Блэйн (122,75) — Ана Юлатон (125,5)

Предварительные бои:

Билли Джованелла (125) — Джон Лопес (126)
Кевин Карьер (156) — Хосе Перес (153)
Мэттью Дэннинг (149,75) — Дон Шейнис (150)
Алек Хоббен (194) — Джордан Янг (200)
Хоакин Бакли (171) — Винисиус де Хесус (170)
Пит Роджерс (144) — Тимоти Уиллер (144)
Джон Бенедьюс (155,25) — Дин Хэнкок (156).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Bellator Александр Шлеменко Гегард Мусаси
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