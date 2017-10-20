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Бой между Поветкиным и Хаммером может стать элиминатором WBO

20 октября 2017, пятница. 10:37 Бокс/ММА

Поединок между российским супертяжеловесом Александром Поветкиным и немецким боксёром румынского происхождения Кристианом Хаммером может получить статус отборочного боя за звание официального претендента на титул чемпиона мира WBO. Об этом рассказал директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions боя Алексей Титов, который занимается организацией боя, запланированного на 15 декабря в Екатеринбурге.

«Контракт у команды Хаммера уже есть. На 99,9% он его подпишет. Думаю, что до конца следующей недели официально объявим. Хаммер занимает самую высокую позицию в рейтинге из всех возможных вариантов – первая строчка WBO, восьмой в BoxRec. На следующей неделе я лечу на конгресс WBO, и мы непосредственно с президентом (Франциско) Валькарселем будем договариваться о том, что Саша станет обязательным претендентом (в случае победы 15 декабря).

У Саши есть второй по значимости титул WBO – International, и я думаю, что WBO должна пойти навстречу по этому вопросу и придать статус отборочного к предстоящему поединку», — цитирует Титова «Р-Спорт».

Чемпионом мира по версии WBO в супертяжёлом весе на данный момент является Джозеф Паркер.

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Александр Поветкин WBO
Новости. Бокс/ММА
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