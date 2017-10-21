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Шлеменко: не против стать губернатором Омской области

21 октября 2017, суббота. 00:41 Бокс/ММА

Известный российский боец ММА, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о своём отношении к тому, что некоторые жители Омска хотят видеть его мэром города или губернатором Омской области.

«Конечно, я отношусь к этому положительно. Потому и живу — чтобы сделать мой город лучше. Я и так стараюсь это делать. Посмотрим. Не скрою, размышляю об этом, поскольку считаю, что у меня есть и желание, и умение думать не только о себе, а об общем, чтобы всем нам было хорошо. Очень положительно отнесусь к новости, что однажды стану губернатором Омской области. Мне сложно сказать, насколько это реально. Нужно, чтобы поддержали люди, но надеюсь, что с этим проблем не будет. Они видят искренность в моих намерениях», — рассказал Шлеменко в интервью 8News.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Шлеменко
Новости. Бокс/ММА
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