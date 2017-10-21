Шлеменко уступил Мусаси в главном бое Bellator 185 решением судей

В американском городе Анкасвилле на Mohegan Sun Arena завершился главный бой вечера в рамках Bellator 185 с участием бывшего чемпиона Bellator россиянина Александра Шлеменко и экс-чемпиона Strikeforce, Dream, Cage Warriors, в недавнем прошлом третьего номера рейтинга UFC Гегарда Мусаси.



В первом раунде голландец армянского происхождения применял удушающие приёмы и пытался использовать треугольник, но россиянин выстоял и нанёс противнику больше повреждений в результате серии ударов.

Мусаси в первом раунде получил гематому под правым глазом, которая сильно мешала ему в дальнейшем. Врач позволил Гегарду продолжить поединок во втором раунде, по итогам которого рассечение получил и Шлеменко. У российского бойца получился удачный третий раунд, Шлеменко выглядел предпочтительнее, однако достаточно спорным решением судей победа в итоге со счётом 29:28 была присуждена Мусаси. Это решение было встречено болельщиками свистом.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию вечера Bellator 185 в Коннектикуте.