Макдональд: Шлеменко победил Мусаси

Канадский боец смешанного стиля Рори Макдональд поделился своим мнением относительно результатов боя между Александром Шлеменко иГегардом Мусаси. По мнению прославленного бойца, Шлеменко заслужил победу в поединке. Напомним, что Мусаси был признан победителем единогласным решением судей — все три рефери отдали ему победу со счётом 29:28. Шлеменко планирует подать апелляцию на итоги боя.



«Шлеменко победил в бою, это кристально ясно. Позор, что официальное решение принято не в его пользу», — написал в своём «твиттере» Рори Макдональд.