Финкельштейн: как можно было отдать Мусаси победу над Шлеменко, я не понимаю

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн считает, что судьи несправедливо отдали победу Гегарду Мусаси в бою с Александром Шлеменко, состоявшемся в рамках недавнего турнира Bellator.



«Конечно, я смотрел и был в таком же недоумении, как и зрители в зале, когда судья поднял руку Мусаси. Многие так называемые хейтеры говорят, вот мы, русские, предвзято смотрим, мы все болели за Шлеменко и поэтому решение нам кажется спорным. При чём тут это, если даже тысячи американских зрителей страшным гулом и свистом отреагировали на такое решение?

Да, Саша уступил в первом раунде. Во втором он доминировал и отдал лишь последние 1,5 минуты. Это как минимум ничейный раунд, повторюсь, как минимум. Ну а то, что в решающем третьем раунде он просто разнёс Мусаси в пух и прах, я думаю не будут отрицать даже фанаты Мусаси. Как по итогам этого боя можно отдать победу Гегарду, я не знаю.

Одно могу сказать: Александр доказал всему миру свой уровень, доказал, что российская школа ММА на сегодняшний день готова на равных конкурировать с самыми топовыми бойцами мирового рейтинга, очень надеюсь, что Александр ещё долгое время будет радовать нас своими победами. У него не бывает скучных поединков, это однозначно один из самых зрелищных бойцов не только в России, но и в мире», — цитирует Финкельштейна официальный сайт M-1 Global.