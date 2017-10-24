Бивол: Броадхёрст — техничный боксёр, хорошо обученный

Регулярный чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал о ходе подготовки к бою с австралийским боксёром Трентом Броадхёрстом, запланированному на 4 ноября в Монако. Россиянин проходит подготовку к бою в США со своим тренером Геннадием Машьяновым.



«Здесь есть ребята, кто тренируется в зале у нас, лёгкие веса есть, я начинал с лёгкими весами спарринговать, сейчас уже более тяжёлые. Последний спарринг у меня был с Шоном Эстрадой, он был олимпиец, по профессионалам тоже боксировал, боёв 14 или 15 у него.



В Америке хорошие спарринг-партнёры, здесь налаженная система подготовки, здесь Вадим Корнилов, наш менеджер, организовывает нам хороший лагерь. Здесь у нас всё есть: и диетолог, и тренер по ОФП, то есть мы сюда едем тренироваться, потому что наши намерения серьёзные на каждый бой, и мы хотим подготовиться хорошо, поэтому едем сюда.



На самом деле он технически достаточно обученный парень, у него удары летят по правильной траектории, по такой школьной. В предпоследнем бою с поляком он бил хорошо удары по корпусу, он шёл вперёд, где-то и может двигаться назад. На самом деле разнообразный боксёр, к которому нужно подойти серьёзно, к любому сопернику нужно подходить серьёзно», — рассказал Бивол в видеоинтервью пресс-службе компании «Мир бокса».

Видео доступно на официальном канале компании «Мир бокса» в Youtube.