Набиев дебютирует в GLORY на турнире во Франции

28 октября во Франции одноклубник Сергея Харитонова по Vityaz Fight Алим Набиев проведёт дебютный бой в организации GLORY против француза Джимми Вейнота. Изначально дебют украинца в данном промоушене должен был состояться на турнире GLORY 45 против бывшего чемпиона организации Ники Хольцкена, но в итоге поединок был отменён из-за травмы оппонента Набиева. Алим поделился своими ожиданиями от предстоящего дебюта, а также сравнил Хольцкена с заменившим его оппонентом:



«Если сравнивать моего нынешнего оппонента с Хольцкеном, то это совершенно разные типы бойцов, и совершенно разным будет вкус после победы над каждым из них. Над Хольцкеном была бы более сладкая победа, но от победы над Вейнотом тоже некий эффект эйфории должен быть. Это мой дебют в GLORY, и в этой организации мне нужно о себе заявить… Правда, после победы над Хольцкеном (а я бы его 100% победил – уверен в этом, я очень долго к этому готовился) я бы ещё громче о себе заявил и сразу бы попал в топ-5 организации в своём весе. С Джимми же мне просто надо дебютировать, одержав красивую победу над ним», — приводит слова Набиева корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.