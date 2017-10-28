Индонго: поражение — лишь ступенька перед великими делами

Экс-претендент на абсолютное чемпионство в суперлёгком весе Джулиус Индонго подчеркнул, что для него поражение от Теренса Кроуфорда в августовском поединке является лишь ступенью на пути к более великим делам.



«Поединок с Кроуфордом стал для меня невероятной возможностью провести бой с лучшим в мире. Мы тщательно готовились, понимали, что придётся нелегко. Я надеялся победить. Понимал, что бой закончится досрочно. Он поймал меня первым. Это бокс, такое случается. Я поздравляю его.



Этот опыт сделает меня сильнее. Из поединка можно извлечь урок. Я благодарен судьбе за то, что у меня есть. Поражение — лишь ступенька перед великими делами. так что я ни о чём не жалею», — приводит слова Идонго BoxingScene.