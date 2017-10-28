Бой Кузьмина и Брауна может быть отменён, Брауна ждёт поединок с Паркером

Титульный бой между супертяжеловесом Сергеем Кузьминым и Лукасом Брауном может не состояться, сообщает RingPolska. Вместо этого австралийский ветеран получит шанс оспорить чемпионский титул по версии WBO с Джозефом Паркером. В данный момент представители Брауна обсуждают перспективы этого боя с Всемирной боксёрской организацией — в октябрьском рейтинге WBO Браун не попал в пятнадцать лучших бойцов.



Ранее сообщалось, что поединок Паркера и Брауна может состояться в декабре 2017 года или в феврале 2018-го. Бой между Сергеем Кузьминым и Лукасом Брауном должен был пройти 27 ноября в Москве.